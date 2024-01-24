Что известно о рухнувшем военном самолете под Белгородом и правда ли, что он перевозил пленных

Что за самолет рухнул под Белгородом?
По данным Минобороны РФ, то был Ил-76. Тяжелый военно-пассажирский самолет.
Кто находился на борту?
На борту самолета находились военнопленные ВСУ. Как сообщил Telegram-канал 112, предварительно, погибли 74 человека. Среди них 65 - пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Куда упал самолет?
Военный самолет Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области, разрушений на земле нет, рассказал источник ТАСС. Telegram-каналы сообщали, что обломки судна разлетелись на километры.
Доложили ли Путину о крушении?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о крушении самолета.
Тела погибших при крушении Ил-76 нашли?
На момент написания новости этой информации нет. Как и информации о телах сопровождающих и членов экипажа.
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