Что известно о происшествии на Крымском мосту к этому часу

По информации СМИ, утром 17 июля на Крымском мосту рухнула опора . Соцсети сообщают как минимум о двух погибших и одном пострадавшем. Altapress.ru рассказывает, что известно к этому часу.

9:11 (+4 мск). Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок через Крымский мост, сообщает ТАСС. Он просит выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы в целях безопасности.

9:14 (+4 мск). По информации Telegram-канал Mash, полицейские уже перекрыли движение по Крымскому мосту. На месте работают экстренные службы.

9:15 (+4 мск). По предварительным данным, повреждена 145-я опора. Сообщается, что в октябре 2022 года рядом с этим же местом взорвалась фура, которая ехала в Крым из Краснодара. Тогда погибло пять человек — водитель большегруза и пассажиры легковушки, ехавшей рядом.

9:16 (+4 мск). В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб, сообщает ТАСС.

9:27 (+4 мск). Telegram-канал "112" сообщает о том, что погибли два человека, еще один госпитализирован. Telegram-канал Baza уточняет, что одними из пострадавших стали туристы из Белгородской области. Взрывом повредило их автомобиль.

9:28 (+4 мск). В результате происшествия на Крымском мосту, на подъезде к нему образовалась многокилометровая пробка в Краснодарском крае, сообщают РИА Новости. Движение затруднено на трассе А-290 в районе Тамани, а также в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту Telegram-канал Baza

9:45 (+4 мск). Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах также есть все необходимые запасы. Об этом заявила Врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян, сообщают РИА Новости.

9:50 (+4 мск). Оперативный штаб создан в Темрюкском районе Кубани, сообщает ТАСС.

9:58 (+4 мск). Остановлена работа паромной переправы между Крымом и Кубанью, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края, передают ТАСС.

10:12 (+4 мск). Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. К этому времени она составляет около 3 км, заявили в оперштабе Краснодарского края, передают РИА Новости. Водителям предлагают ехать по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы.

10:42 (+4 мск). Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста, сообщает ТАСС. В ведомстве заявили, что повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста. Однако конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

11:03 (+4 мск). Ребенок пострадал в результате ЧП на Крымском мосту, сообщает оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщают РИА Новости.

11:17 (+4 мск). Погибли мужчина и женщина из региона в результате ЧП на Крымском мосту, их смерть подтвердил белгородский губернатор. Их дочь пострадала, но выжила. По предварительной информации, у пострадавшей - закрытая черепно-мозговая травма, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

11:27 (+4 мск). В РЖК заявили, что крымские поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Те рейсы, которые были ранее задержаны в связи с происшествием на Крымском мосту, возобновят движение до 9.00 мск, заявил Глава республики Сергей Аксенов.

11:53 (+4 мск). Чат-бот для туристов в Telegram запустил Республиканский Центр управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма. Он призван помогать людям, попавшим в трудную ситуацию после ЧП на Крымском мосту.

12:13 (+4 мск). Пострадавшую 14-летнюю девочку доставили в больницу в Темрюке. В приемном отделении больницы заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает, сообщает ТАСС. На данный момент решается вопрос о переводе девочки в реанимационное отделение. Когда появится возможность, пострадавшую переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодар.

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