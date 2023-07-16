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Происшествия

Что известно о попытке девяти беспилотников атаковать Севастополь

Российские военные отразили атаку девяти беспилотников на Севастополь ночью 15 июля. Об этом сообщают РИА Новости.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

Беспилотники были замечены над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Два из них уничтожили на внешнем рейде, один сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. Позже еще один БПЛА сбили в районе мыса Манганари в Севастополе.

По слова Развожаева, атака была "массированной и продолжительной".

Объекты в городе и в акватории не пострадали. Однако властям пришлось временно прекратить движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. Утром его снова возобновили, передает ТАСС.

Ранее беспилотник упал на жилой улице в Воронеже. В результате падения повреждения получил многоэтажный дом. В квартирах были выбиты окна, в одной из них и вовсе зияет дыра.

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