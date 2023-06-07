7 июня
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Происшествия

Что известно о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр" и есть ли он в Алтайском крае

В начале июня сразу в нескольких регионах страны в больницы попали людям с сильным отравлением. Более 30 человек погибло. Известно, что все пострадавшие пили алкогольный напиток "Мистер Сидр". Что известно о ЧП - в материале altapress.ru.

Алкоголь.
Алкоголь.
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Что произошло?

С 3 по 5 июня в больницы Ульяновской области обратились 12 местных жителей с серьезным отравлением. Шестеро из них в последствии скончались.

По предварительным данным, все пострадавшие пили слабоалкогольный разливной напиток "Мистер Сидр". Его покупали в сетях "Территория пива" и "Бир хаус".

Вскоре пострадавших стали фиксировать в других регионах России.

Родные пострадавших отмечают, что сначала отравление проявлялось как обычное похмелье. Но затем человека начинало тошнить, у него белела кожа и проступали сильные круги под глазами.

По предварительным причинам, все пострадавшие отравились сидром
По предварительным причинам, все пострадавшие отравились сидром
Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области
2
Сколько человек пострадало и погибло?

По последним данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем составляет 90 человек.

В их числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.

32 человека погибло в результате отравления, сообщает ТАСС.

3
Что известно о напитке?

Экспертизы выявили в напитках "Мистер Сидр" примеси метанола и этилбутирата, которые крайне опасны для человека.

Сидр изначально делали неправильно, так как решили добавить в него спирт, ведь это продукт естественного брожения. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"У нас нет лицензирования и даже не предусмотрено введение лицензирования розничных продаж сидра. То есть его может кто попало и из чего попало продавать, пойди там проконтролируй..." - отметил Шапкин.

Алкоголь.
Алкоголь.
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Где обнаружили отравленный сидр?

Изначально отравленный сидр обнаружили в Ульяновской области. В последствии его нашли на полках магазинов в Нижегородской, Пензенской Самарской областях.

А также в регионах Поволжья, Удмуртии и в Севастополе.

5
Продают ли напиток в Алтайском крае?

В Алтайском крае и других сибирских регионах начали разыскивать суррогат "Мистер Сидр".

В новосибирском Роспотребнадзоре жителей призывают не пить этот алкоголь и звонить в ведомство в случае, если его нашли на полках магазинов, указывает НГС.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
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6
Кто поставлял напиток?

Напиток поставлял предприниматель из Красноглинского района Самары. Его задержали.

Также задержали второго подозреваемого, который поставлял опасную продукцию. Свою вину он не признает.

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