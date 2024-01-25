Что известно о крушении самолета Ил-76 под Белгородом

Накануне в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, который транспортировал пленных в Украину для обмена. Согласно заявлению Минобороны РФ, Ил-76 сбили ВСУ. При этом в ведомстве подчеркнули, что украинская сторона знала о перевозке военнопленных. О подробностях происшествия расскажет altapress.ru .

Обстоятельства крушения

Самолет Ил-76 выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород. Он перевозил пленных украинских военнослужащих для обмена. В 11:15 по московскому времени самолет потерпел крушение под Белгородом. Он упал в 5-6 км от села Яблоново Корочанского района. Разрушений и пострадавших в населенном пункте нет.

Причины

Радиолокационные средства на территории РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет, которые сбили Ил-76. Огонь вели из Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона знала о перевозке пленных. Обмен должен был состояться во второй половине дня, но киевский режим сбил самолет, "преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных".

Комментарии властей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 "Террористический акт".

Спикер Госдумы РФ Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии. По его словам, нужно, чтобы депутаты этих стран "прозрели, кого они финансируют и кому помогают".

Реакция украинской стороны на произошедшее оказалась противоречивой.

Ряд украинских СМИ опубликовали новость о самолете, который перевозил ракеты для зенитных комплексов С-300 и был сбит ВСУ. Затем упоминания о причастности к падению самолета ВСУ удалили из публикаций.

Позже Генеральный штаб ВСУ заявил, что РФ не информировала Киев о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства, как неоднократно делалось в прошлом.

Погибшие

На борту находились 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

Обмен военнопленными

В Госдуме заявили, что после крушения Ил-76 обмен военнопленными между Россией и Украиной могут приостановить.

Также по словам депутатов, происшествие в Белгородской области — террористический акт, "направленный на возложение вины со стороны ВСУ на Россию".

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