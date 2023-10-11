11 октября
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Происшествия

Чрезвычайный класс пожарной опасности сохранится в Сибири. А когда ляжет снег?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы Сибирского федерального округа (СФО), где сохранится чрезвычайный — пятый — класс пожарной опасности.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Это — Омская, Томская, Иркутские области, сообщает "Интерфакс".

Также эксперт назвал где 11 октября сохранится теплая погода — Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, Новосибирская область. Причем температура воздуха выше нормы.

И составит от 15 до 18 градусов тепла.

Снег

Ранее выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. Повторится ли аномально теплый сезон, какая будет зима 2023-2024 года в Сибири — этот вопрос волнует многих жителей СФО.

В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов.

Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.

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