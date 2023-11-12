ЧП во время игры: внезапно умер российский хоккеист

Хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча, сообщается в Telegram -канале лиги.

Проходила игра между командами "Армата" и «Фаворит».

Нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. В этот день на арене не дежурили врачи, указывает Lenta.ru.

Прибывшие на место медики не спасли 61-летнего хоккеиста.

Ранее умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

С того момента, как он узнал о страшном заболевании, парень отказывался говорить негативно. И решил наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Амиров проходил лечение в Германии, а хоккейный мир всячески выражал ему поддержку как по эту, так и по ту сторону океана.