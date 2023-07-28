Число пострадавших во взрыве в Таганроге увеличилось до 12 человек - предполагают падение снаряда (обновлено)

Число пострадавших во взрыве в Таганроге увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС .

Число пострадавших в результате ЧП около ресторана «Чехов Сад» продолжает расти. По словам очевидцев, некоторые люди получили осколочные ранения. Другие граждане оказались под завалами.

На месте взрыва находятся предметы, похожие на поражающие элементы, возможно от неизвестного снаряда, сообщает Telegram-канал SHOT. Предположительно, из-за него пострадали люди.

РИА Новости со ссылкой на губернатора сообщает, что предварительно ракета взорвалась во дворе ресторана. Погибших нет, у четырех человек легкие ранения от разбившихся стекол, добавляет Василий Голубев.

В настоящий момент идет разбор завалов.

ЧП произошло 28 июля около 16 часов на улице Александровской. В близлежащих квартирах от взрывной волны выбило стекла в окнах, пострадали машины и здания.

Обновлено в 20:58.

По словам губернатора Ростовской области, за медицинской помощью обратилась 15 человек. У них легкие травмы от осколков. Предварительно, погибших из-за взрыва нет.