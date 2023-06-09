12 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Число пострадавших от "Мистера Сидра" превысило 100 человек

Число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем превысило 100 человек. Об этом сообщает Минздрав России.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

На 9 июня число пострадавших составляет 101 человек. В их числе пять подростков и одна беременная женщина.

Есть предположение, что все пострадавшие пили один и тот же напиток - "Мистер Сидр". Экспертиза выявила в нем примеси метанола и этилбутирата, которые крайне опасны для человека. 17-летняя девушка после употребления напитка впала в кому.

Напиток выявили в различных российских регионах: Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся.

В субъектах РФ на стационарном лечении в больницах находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии. У 24 пациентов диагностируют тяжелую степень тяжести. У 18 человек - средняя степень тяжести, а у 22-х - легкая.

Из больницы выписаны только два человека. За состоянием пострадавших активно следят.

По информации Минздрава, 31 человек погиб.

Подробнее о происшествии - в материале altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость