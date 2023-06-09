Число пострадавших от "Мистера Сидра" превысило 100 человек

На 9 июня число пострадавших составляет 101 человек. В их числе пять подростков и одна беременная женщина.
Есть предположение, что все пострадавшие пили один и тот же напиток - "Мистер Сидр". Экспертиза выявила в нем примеси метанола и этилбутирата, которые крайне опасны для человека. 17-летняя девушка после употребления напитка впала в кому.
Напиток выявили в различных российских регионах: Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся.
В субъектах РФ на стационарном лечении в больницах находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии. У 24 пациентов диагностируют тяжелую степень тяжести. У 18 человек - средняя степень тяжести, а у 22-х - легкая.
Из больницы выписаны только два человека. За состоянием пострадавших активно следят.
По информации Минздрава, 31 человек погиб.
Подробнее о происшествии - в материале altapress.ru.