Четверо мужчин украли 41 мешок кедровых шишек у сборщика

В Онгудайском районе мужчины напали на 68-летнего жителя Алтайского края, который занимается сбором и заготовкой кедровых шишек, сообщает "МВД Медиа".

Четверо мужчин проезжали рядом, напали на дедушку и угрожая расправой забрали у него 41 мешок шишек.

После того как они скрылись с места преступления, воры продали украденное на за 61,5 тыс. рублей в ближайшем пункте приема продукции.

В течение суток всех подельников задержали и они признали свою вину. Известно, что они приехали в Онгудайский район именно за шишками. Трое из них ранее имели проблемы с законом по схожим преступлениям.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у медсестры больше полумиллиона рублей в Алтайском крае.