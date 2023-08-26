"Черные ящики" и 10 тел обнаружили на месте авиакатастрофы бизнес-джета Пригожина

Представитель СКР рассказала — для установления личности погибших проводится молекулярно-генетические экспертизы.
Также продолжается детальный осмотр местности, где разбился самолет, изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего ЧП.
Следствие отрабатывает все версии крушения самолета.
ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области.
Между тем о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин. Он заверил, что расследование авиакатастрофы специалисты доведут до конца.