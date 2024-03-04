Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

Мужчина от медицинского освидетельствования отказался, сообщает Mash Siberia.

Правоохранителям сообщили, что на борту находится пьяный пассажир. Предположительно выпил он еще перед рейсом. Во время посадки он разбушевался, начал бросаться в людей яблоками и ударил бортпроводника.

В аэропорту дебошира встретили сотрудники полиции.

На буйного пассажира составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским. После проверки на него могут завести уголовное дело.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.

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