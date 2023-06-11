Бомбы по почте: террорист и гениальный математик умер в тюремной камере

Утром заключенного нашли лежащим без сознания в камере, реанимационные действия оказались безуспешными. Качинскому был 81 год, указывает Газета.Ru.
До медцентра он отбывал пожизненное заключение в федеральной тюрьме строгого режима в Колорадо, но из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в Бартнер. Диагнозы тогда обнародовали.
Бомбы по почте
Преступника не могли вычислить и поймать почти 20 лет. В период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб. Три человека погибли, более 20 ранены. Американцы боялись получать утреннюю почту.
Главными целями Качинского были университеты и авиалинии.
В 1998 году Качинский признал себя виновным в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
Прозвище
Прозвище Унабомбер (Unabomber) в прессе он получил в результате сложения букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.
Математик и хижина
Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, в 1964-м стал магистром математики, а в 1967-м – доктором философии. К 25 годам он уже был доцентом Калифорнийского университета в Беркли. Его называли гением.
С 1970-х он жил в хижине из фанеры размером примерно три на четыре метра, отказался от водопроводной воды, читал при свете самодельных свечей, перестал подавать федеральные налоговые декларации и питался кроликами.
Ранее в Барнауле спецслужбы задержали террориста, готовившего взрыв мечети. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял куратору.