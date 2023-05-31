Бийская чупакабра. Большое белое животное нападает на скот в поселке

Нападки неизвестного монстра начались с предпоследней недели мая. Оно приходит по ночам в те дворы, где находится домашний скот.
Местные жители предполагают, что животное крупных размеров и обладает большой силой. Накануне оно ворвалось в сарай, разбив окно, а затем снесло дверь с шарниров в свинарник. "Бийская чупакабра" разорвала кур, кроликов и двух поросят.
За неделю от нападок монстра пострадало три подворья.
Местным жителям не удалось узнать внешний вид животного. Оно лишь оставило после себя клочки шерсти бело-серого цвета.
Пострадавшие хозяева обратились в полицию за помощью, дело передали участковому. В экспертизе найденной шерсти и кинологов с собаками отказали.
Люди боятся, что "бийская чупакабра" начнет нападать на детей.