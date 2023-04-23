Больше недели ищут пропавшую молодую девушку в Алтайском крае

В Алтайском крае пропала 24-летняя девушка. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Виктория Суханова (Нейман) пропала 14 апреля. Об ее местонахождении неизвестно. Предположительно, девушка может находится в Алейске или в Барнауле.

Отличительные черты девушки: рост 172 см, худощавое телосложение, темно-рыжие волосы и зеленые глаза.

Виктория была одета в темно-зеленую куртку, черную кофту с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки.

Пропала 24-летняя девушка ЛизаАлерт

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 или по номеру 112.

Ранее 10-летний мальчик ушел в школу 14 апреля, но домой из нее не вернулся. Ребенка искали всю ночь.