Более 900 участков подтопило в Алтайском крае

Наиболее сложная ситуация в Михайловском районе. Там развернули водоналивные дамбы, произвели отсыпку грунта вдоль водопропускных каналов и дорог. Для людей развернули три пункта временного размещения.
В Михайловском, которое с высоты птичьего полета выглядит как село на воде, подтоплено 46 домов и 364 приусадебных участка. В Ракитах – 39 домов и 253 приусадебных участков.
Также МЧС контролирует ситуацию в Камне-на-Оби, Славгороде, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком национальном районах.
Тем временем затопило Солнечное село Первомайского района, а в селе Костин лог можно ловить рыбу на дороге.
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