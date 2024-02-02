Более трех лет проживали с мумией россиянка и ее дети

Семья находится на учете. При проверке жилищных условий соцработники обнаружили тело главы семейства. Предполагается, что женщина убила своего мужа, пишет РЕН ТВ.
По данным источника, в 2020 году мужчина упал на пол в ходе ссоры и заявил, что ему лучше умереть.
Его положили на кровать, но он так и не очнулся. Женщина запретила старшей дочери говорить об этом под страхом "ссылки" в детдом, указывает "МК". Она продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом своего супруга.
Женщина долгое время наблюдалась у психиатра.
Ведется разбирательство.
Ранее в Санкт-Петербурге нашли человеческую мумию в колодце.
Отмечается, что тело пролежало на дне канализационного коллектора несколько лет. При этом к ноге была привязана веревка.
Сначала дорожникам показалось, что они заметили пакет с человеческими останками. Это оказался труп мужчины. Его кожа была черной, а на теле не было ступней и кистей.
На данный момент личность не установлена.
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