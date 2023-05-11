Более 20 мигрантов избили и изрезали сотрудников столичного кафе

Это случилось ночью 11 мая. В общепит ворвалось более 20 мигрантов в медицинских масках. Они стали крушить имущество кафе.

После этого избили сотрудников кафе и изрезали ножом и забрали мобильные телефоны, указывает Газета.Ru.

Через несколько часов часть нападавших задержали. Установлено — за несколько дней до случившегося между компанией и сотрудниками кафе произошел конфликт: Во время потасовки с другими клиентами мужчины разбили стол и собственник заведения потребовал с них 30 тыс. рублей.

Ранее пьяный вахтовик в аэропорту вонзил нож в пассажира за отказ угостить сигаретой. Житель Бурятии возвращался с вахты домой. В аэропорту он засиделся в кафе — распивая спиртные напитки. И не заметил, как пропустил свой рейс.

Мужчина обратился к неизвестному ему посетителю аэропорта с просьбой дать закурить, но получил отказ. В итоге пьяный вахтовик ударил оппонента ножом в спину.

Также сибиряк с ножом в груди решил не ждать «скорую» и сам пришел в больницу.