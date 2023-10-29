Более 30 человек погибли на казахстанской шахте

Число погибших при пожаре на шахте в Караганде увеличилось, сообщает "Интерфакс".

Обнаружены тела 36 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших.

Поиски еще 10 человек продолжаются.

Что произошло

В ночь на 28 октября на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. В шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.

Работа угольных шахт пока приостановлена на сутки.

О причине пожара не уточняется.

Ранее пожар произошел на сибирской шахте - внутри оказалась сотня горняков.

По предварительным данным загорелся кабель на горизонте минус 260.

Во время пожара внутри шахты находилось 118 человек. Их всех вывели на поверхность, пострадавших нет.

Пожар ликвидировали силами вспомогательной горной команды. Также на месте работали шесть отделений Новокузнецкого ВГСО.