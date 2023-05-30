1 июня
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Происшествия

Утренняя атака дронов на Москву и регион. Подробности

В МО РФ официально заявили, что было всего 8 беспилотников и все были поражены средствами ПВО и радиоподавления.

Беспилотник на ул. Профсоюзной в Москве.
Беспилотник на ул. Профсоюзной в Москве.
Shot

Некоторые источники утверждают, что в Москве задействовали 32 беспилотника различного типа. Однако это не подтвержденные данные. Mash писал, что о некоторых дронах сообщали несколько раз.

По сообщению Минобороны РФ, это - террористическая атака, которую предпринял "киевский режим".

Между тем один из типов беспилотников, атаковавших столицу — ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет", пишет SHOT. Он способен пролетать до 800 километров. Поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7. Хотя эксперты предположили — UJ-22 могли спутать с легкомоторным самолетом Cessna.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.

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