17 мая
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Происшествия

Бийскому рыбаку грозит штраф в 500 тыс. рублей за незаконный улов

Житель Бийского района отправился на рыбалку и расставил сети в период запрета на ловлю рыбы, за что ему грозит уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Незаконная рыбалка на территории Бийского района
Незаконная рыбалка на территории Бийского района
ГУ МВД по Алтайскому краю

На территории Алтайского края действуют строгие ограничения на лов, в связи с нерестовым периодом у рыб.

Однако мужчину это не остановило, и он расставил сети неподалеку от села Стан-Бехтемир. Во время задержания правоохранители обнаружили 20 рыб, среди которых есть щуки и окуни. Полицейские изъяли запрещенные орудия лова, лодку и саму добычу.

"В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 с. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)", - сообщают в ведомстве.

Нарушение данного закона предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Правоохранители напоминают, что запрет на рыбалку вводится каждый год, чтобы сохранить популяцию рыбы. Нарушение запрета расценивается как браконьерство и преследуется по закону.

В Алтайском крае ловля рыбы с помощью сети запрещена до 20 мая. Также введены ограничение на передвижение по некоторым водоемам на моторных лодках.

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