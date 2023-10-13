Бийчанин убил и изнасиловал сожительницу младше него на 25 лет

По информации следствия, 56-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной по объявлению в газете.
Позже они стали проживать вместе.
Все время совместной жизни мужчина ревновал сожительницу и применял к ней физическую силу.
Спустя год в ходе очередного конфликта на почве ревности злоумышленник ударил женщину по голове, нанес ножевые ранения в область лица и тела, а также изнасиловал.
Потерпевшая скончалась на месте.
Мужчина вину в содеянном не признал. Уточняют, что ранее он неоднократно был судим.
Его приговорили к 18 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.