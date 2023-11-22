Бийчанин хотел выпрыгнуть с пятого этажа. Помешали прохожие

Пьяный мужчина кричал и грозился выпрыгнуть из окна. Прохожие сразу же вызвали скорую и полицию.
Позже бийчанина вывели подружки и отдали в руки медикам.
Ранее сообщалось, что скандальный певец вернулся в Россию, где его моментально задержали.
В Бийске мужчина хотел выпрыгнуть с пятого этажа - об этом он сообщил всему двору, передает «ЧП Бийск».
Пьяный мужчина кричал и грозился выпрыгнуть из окна. Прохожие сразу же вызвали скорую и полицию.
Позже бийчанина вывели подружки и отдали в руки медикам.
Ранее сообщалось, что скандальный певец вернулся в Россию, где его моментально задержали.
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