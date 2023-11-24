Бийчане жалуются на дерево, которое вот-вот придавит дом.

В Бийске на ул. Гоголя, 165 огромное дерево почти упало на дом, сообщает "ЧП Бийск".

Горожанка отмечает, что службы они вызывают уже с воскресенья. Однако никто не едет.

Дерево держится на нескольких корнях и вот-вот упадет на дом, где живут мама с дочкой.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 19-летнюю сибирячку в наушниках.