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Происшествия

Бывший российский министр и лидер группировки получил 12 лет "строгача"

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Глава МВД Владимир Колокольцев и Михаил Абызов.
Глава МВД Владимир Колокольцев и Михаил Абызов.
kremlin.ru

Отбывать срок Абызов будет в колонии строго режима.

Решением суда он признан лидером организованного преступного сообщества (ОПС), указывает Lenta.ru.

Следствие доказало вину Абызова в мошенничестве, легализации денег и коммерческом подкупе.

Об осужденном

Ранее он пытался доказать в суде, что у него незаконно конфисковали 32,5 млрд рублей. До прихода в правительство России был одним из топ-менеджеров в система РАО "ЕЭС России". С 2012 по 2018 годы он занимал должность министра по координации деятельности открытого правительства, будучи при этом самым богатым членом кабинета министров с годовым доходом около 500 млн рублей.

В 2019 году, уже после ухода из правительства, Михаила Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

В августе 2020 года Следственный комитет предъявил экс-министру окончательное обвинение в том, что в 2011—2014 годах он с помощью соучастников похитил 4 млрд рублей, принадлежащих «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») и компании «Региональные электрические сети» («РЭС»), и перевел на счета кипрских банков.

Контрольный пакет «СИБЭКО», по версии следствия, принадлежал при этом самому Абызову, управлявшему компанией через офшоры.

Цифра

Длительное следствие вела группа из 40 специалистов.

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