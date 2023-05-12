12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывший член жюри "Танцы со звездами" угодил в серьезную драку и проиграл

Бывшего члена жюри "Танцы со звездами" Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Максим Кожевников
Максим Кожевников
Скриншот из YouTube

По данным источника, Кожевников попал в драку 4 мая. Мужчину сильно избили.

В больнице у Кожевникова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. Танцора госпитализировали.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года он проживает в США. В 2015 году в качестве жюри оценивал участников шоу "Танцы со звездами".

Неоднократно становился чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе.

Ранее Пугачеву обокрали в России на 2 млн рублей спустя пару дней после приезда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость