Бывший член жюри "Танцы со звездами" угодил в серьезную драку и проиграл

Бывшего члена жюри "Танцы со звездами" Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

По данным источника, Кожевников попал в драку 4 мая. Мужчину сильно избили.

В больнице у Кожевникова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. Танцора госпитализировали.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года он проживает в США. В 2015 году в качестве жюри оценивал участников шоу "Танцы со звездами".

Неоднократно становился чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе.

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