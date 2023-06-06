7 июня
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Происшествия

Без света остались 45 населенных пунктов Алтайского края. Подробности пожара на подстанции в Заринском районе

Вечером 5 июня на подстанции Смазнево Заринского района произошел пожар, который оставил 45 населенных пунктов без света. Подробности случившегося рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на подстанции Смазнева в Заринской районе
Пожар на подстанции Смазнева в Заринской районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Что произошло?

Вечером 5 июня на станции Смазнево Заринского района начался пожар. Причиной стала разгерметизация масляного резервуара, которая повлекла за собой возгорание трансформаторного масла на подвижной платформе трансформатора.

На место происшествия прибыли 18 человек личного состава и восемь автоцистерн. Также в тушении возгорания помогал пожарный поезд.

Полностью пожар ликвидировали в 00:10. Пострадавших нет.

Где отключили электроснабжение?

Из-за пожара оказалось нарушено электроснабжение 45 населенных пунктов. Пострадали Кытмановский, Заринский районы и Залесовский округ.

Для восстановления света в домах направлены 19 резервных источников электроснабжения.

"Время включения в работу составит 2-3 часа", - сообщают в ведомстве.

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