23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Бедствие: после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек

Военные и ополченцы присоединились к спасательной операции после схода оползня накануне в Китае, сообщает агентство "Синьхуа".

Оползень.
Оползень.
unsplash.com

Оползень сошел в деревне Ляншуй и 47 человек пропали без вести.

Военные и гражданские спасатели эвакуировали более 500 человек из пострадавшего от оползня района.

Между тем 23 января в 02:09 местного времени в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Сильные подземные толчки также ощущались в городе Урумчи.

Информации о человеческих жертвах пока не поступало. Людей эвакуировали.

Между тем из-за мощного землетрясения в Китае эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов в Кургане.

Здания обследуют специалисты. Тех, кому потребовалось временное жилье, власти разместили в гостинице.

У домов выставлен патруль, чтобы избежать мародерства.

Мощный подземный толчок ощутили в нескольких странах — в России, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек. Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. Горожан власти попросили покинуть дома до особого распоряжения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость