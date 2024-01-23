Бедствие: после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек

Военные и ополченцы присоединились к спасательной операции после схода оползня накануне в Китае, сообщает агентство "Синьхуа".

Оползень сошел в деревне Ляншуй и 47 человек пропали без вести.

Военные и гражданские спасатели эвакуировали более 500 человек из пострадавшего от оползня района.

Между тем 23 января в 02:09 местного времени в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Сильные подземные толчки также ощущались в городе Урумчи.

Информации о человеческих жертвах пока не поступало. Людей эвакуировали.

Между тем из-за мощного землетрясения в Китае эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов в Кургане.

Здания обследуют специалисты. Тех, кому потребовалось временное жилье, власти разместили в гостинице.

У домов выставлен патруль, чтобы избежать мародерства.

Мощный подземный толчок ощутили в нескольких странах — в России, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек. Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. Горожан власти попросили покинуть дома до особого распоряжения.

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