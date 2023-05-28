29 мая
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Происшествия

Бдительные полицейские поймали мужчину, который спилил три березы

Накануне заринские полицейские (Алтайский край) установили, кто спилил три березы.

Бензопила.
Бензопила.
CC0

Выяснилось, что это местный житель 1951 года рождения. Он спилил березы, перевез их на тракторе на территорию своего приусадебного хозяйства.

Ущерб составил 33 тыс. рублей, говорится в сообщении краевого главка МВД. Возбуждено уголовное дело.

Вещдоки

Полицейские изъяли распиленные деревья, трактор и бензопилу.

Ранее Алтай стал лидером Сибири по росту незаконных рубок леса. Исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Константин Николайченко признал, что проблема не решена в Томской области и Хакасии, а также в обоих Алтаях.

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