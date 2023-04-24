Бастрыкин потребовал доложить, как расследуют дело об избиении 11-летней девочки в Барнауле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту избиения 11-летней девочки отчимом в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Следствие сообщило, что 21 апреля мужчина вместе с сожительницей отдыхал в кафе, выпивал алкоголь. В какой-то момент у них случилась ссора на почве ревности.

Дома конфликт продолжился, мужчина начал бить жену. Как писал telegram-канал Baza, после этого женщина ушла из дома. Однако злоумышленник этого не заметил.

Когда он вошел в комнату, где спала дочь женщины, то сильно ее избил, потому что думал, что это жена.

Школьница с множественными переломами костей лица, тела и черепно-мозговой травмой находится в реанимации.

Подозреваемого задержали, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Ранее следком и прокуратура начали проверять видео, на котором избивают подростка в Алтайском крае.