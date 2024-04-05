6 апреля
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Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования ребенка в автобусе в Алтайском крае

В Бийске шестилетний мальчик сломал ногу во время резкого торможения автобуса.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителя СУ СК по Алтайскому краю Михаилу Алексеевичу Селюкову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Об этом сообщает информационный центр СК России.

На данный момент в СУ СК России по Алтайскому краю организована процессуальная проверка.

Напомним, что 2 апреля в Бийске женщина и ее шестилетний сын упали из-за резкого торможения рейсового автобуса. В результате ребенок сломал ногу.

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