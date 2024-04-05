Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования ребенка в автобусе в Алтайском крае

В Бийске шестилетний мальчик сломал ногу во время резкого торможения автобуса.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителя СУ СК по Алтайскому краю Михаилу Алексеевичу Селюкову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Об этом сообщает информационный центр СК России.

На данный момент в СУ СК России по Алтайскому краю организована процессуальная проверка.

Напомним, что 2 апреля в Бийске женщина и ее шестилетний сын упали из-за резкого торможения рейсового автобуса. В результате ребенок сломал ногу.

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