7 июня
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Происшествия

Барнаульский подросток на мотоцикле попал в ДТП в Манжероке и сбежал

В Манжероке 15-летний мотоциклист из Барнаула попал в ДТП и сбежал. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

ДТП в Манжероке
ДТП в Манжероке
04.мвд.рф

Авария произошла 3 июня. 15-летний барнаулец катался на мотоцикле Kayo. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу ВАЗ-2109, который ехал по главной дороге.

В результате 34-летний водитель автомобиля столкнулся с мотоциклистом. После аварии подросток попытался скрыться с места происшествия.

Полиция отыскала нарушителя. В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка ВАЗ-2109, госпитализация ей не потребовалась. Позже мотоциклист сам обращался к врачам.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей барнаульца к ответственности, за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее легковушка на полной скорости врезалась в киоск в Бийске.

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