1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Барнаульский перевозчик выплатил 1 млн рублей семье погибшей в ДТП школьницы

Авария произошла еще в ноябре 2021 года, водитель при повороте направо наехал на подростка, в результате девочка скончалась до приезда скорой помощи. Приставы взыскали 1 млн рублей компенсации с главы транспортной компании, сообщает пресс-служба ФССП по Алтайскому краю.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
открытые источники в интернете

Родители подали в суд иск о взыскании морального вреда. Суд встал на сторону отца и матери, которые потеряли ребенка и удовлетворил их требования.

Иск попал в руки судебных приставов, так как транспортная компания просрочила дату выплаты. Поэтому сотрудники применили к нему полный комплекс мер принудительного исполнения.

После этого руководитель компании, не желая сталкиваться с ограничениями, погасил долг перед отцом и матерью погибшей.

Самого водителя суд приговорил к трем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с автобусом. Есть пострадавшая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость