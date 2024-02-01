4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Барнаульские студенты приехали в Кузбасс, чтобы торговать наркотиками

Суд вынес приговор студентам из Барнаула, приехавшим в Кузбасс продавать наркотики. Об этом сообщает МВД РФ по Кузбассу.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Барнаульские студенты приехали в Кузбасс, чтобы торговать наркотиками.

О действиях студентов стало известно весной 2023 года. Полиция задержала 20-летнего студента-программиста и двух 18-летних девушек.

В арендованной квартире они хранили 150 свертков мефедрона. Всего изъяли более 850 гр наркотиков.

В полиции Кузбасса рассказали, что организатор преступления отбывает наказание в колонии строгого режима, а подельницы — в колониях общего режима. Всем осудили на семь лет.

Ранее сообщалось, что житель Томска спрятал в Алтайском крае около килограмма наркотиков.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость