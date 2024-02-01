4 февраля
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Происшествия

Барнаульская пенсионерка вычислила мошенников, которые чуть не похитили у нее 1 млн рублей

Злоумышленники позвонили женщине и разыграли трагическую сцену, однако бдительная пенсионерка не повелась на этот "спектакль", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
openverse.org

Женщине позвонили на стационарный телефон. Взяв трубку, она услышала плачущий голос девушки, которая якобы попала в аварию и ей нужны деньги.

Затем трубку взяла другая женщина. Она представилась следователем, и рассказала, что дочь заявительницы переходила дорогу в неположенном месте. Водитель, чтобы избежать столкновения, попал в ДТП, и теперь на девушку могут возбудить уголовное дело. Чтобы этого не произошло, пенсионерке срочно нужно перевести 1 млн рублей.

Однако "жертва" начала задавать мошеннице наводящие вопросы, ответы на которые знает только настоящая родственница. В свою очередь, аферистка начала теряться и ничего не ответила. Потерпевшая повесила трубку и обратилась в полицию.

По данному факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Ранее мужчина хотел купить барабанную установку, но стал жертвой мошенников.

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