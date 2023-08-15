16 августа
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Происшествия

Барнаульская пенсионерка отдала мошенникам более 6 млн рублей

64-летняя пенсионерка из Барнаула дважды повелась на уловки мошенников и лишилась более 6 млн рублей за лето, сообщает "МК на Алтае".

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

В июне женщина перечислила аферистам 410 тыс. рублей, а также оформила заявку на кредит еще на 2 млн рублей.

Тогда банковский работник проявил бдительность и сообщил жительнице Барнаула, что она наткнулась на злоумышленников.

Однако мошенники не оставили пенсионерку в покое. Во второй раз представившись сотрудниками банка, они убедили женщину по максимуму исчерпать свой кредитный потенциал путем оформления множества займов, чтобы потом якобы перевести деньги на "безопасные счета".

Доверчивая пенсионерка целый месяц оформляла разные кредиты, в том числе под залог имущества, занимала у всех подряд и отдавала свою зарплату.

Злоумышленники в это время утверждали, что набранной ею суммы не хватает.

В последний раз женщина перевела злоумышленникам 50 тыс. рублей, после чего мошенники перестали с ней связываться.

Всего жительница Барнаула лишилась более 6 млн рублей.

Ранее в Барнауле задержали 14-летнего курьера-мошенника.

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