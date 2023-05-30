Барнаулец выпил и пошел пугать кассиров в ЦУМе минированием

Барнаулец выпил и пошел пугать кассиров в ЦУМе тем, что якобы заминировал магазин . Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"Женщина у него спросила, кто ее заложил, на что он ответил, что бомбу заложил он", – передают в пресс-службе судов.

Когда приехала полиция и соответствующие службы, никакого взрывного устройства в магазине не оказалось. А сам шутник вышел из здания и наблюдал за происходящем неподалеку. Его задержали.

Мужчина признался, что "остроумные" мысли настигли его голову после нескольких рюмок водки.

Суд назначил ему три года условного срока.

Ранее Ракшин показывал, каким может быть новый ЦУМ в Барнауле.