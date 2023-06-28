Барнаулец пойдет под суд за жестокое избиение 11-летней падчерицы

Житель Барнаула жестоко избил свою 11-летнюю приемную дочь, сообщили в следственном комитете Алтайского края.

По данным следствия, вечером 21 апреля мужчина отдыхал с женой в клубе. Между супругами произошел конфликт на почве ревности.

Утром следующего дня обвиняемый начал избивать женщину, но ей удалось убежать. После этого преступник несколько раз ударил кулаками 11-летнюю приемную дочь.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Врачи нашли у нее множественные переломы костей лица и тела, а также черепно-мозговую травму.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Следователи отправили уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Мать ребенка понесла административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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