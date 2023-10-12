Барнаулец положил к памятнику Ахмата Кадырова свиную голову и бекон

В Москве 19-летний парень из Барнаула положил бекон и свиную голову к памятнику Ахмата Кадырова, сообщает Baza .

Молодой человек вместе со своей 15-летней подругой приехал в Южное Бутово, и там положил голову и мясо к памятнику Кадырова. Знакомая снимала его действия на видео.

Выяснилось, что мотивом послужила новость о строительстве новой мечети в Москве. Также он разослал по разным чатам в Telegram сообщение с призывом закопать голову свиньи на месте строительства мечети.

Молодые люди задержаны, в ближайшее время на них могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее барнаульцы заметили очередной акт вандализма на Аллее ветеранов.