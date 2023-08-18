Автор ложного сообщния о беспилотнике представился Максимом Решетниковым

Напомним, неизвестные сообщили администрации делового района об очередном ударе БПЛА.
В итоге эвакуировали башню А, выведя оттуда 2 тыс. человек.
По предварительным данным, звонок поступил с территории Украины.
Фейковое сообщение о "прилёте беспилотника" в "Москву-Сити" оставил человек, который представился министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Об этом сообщает SHOT.
Напомним, неизвестные сообщили администрации делового района об очередном ударе БПЛА.
В итоге эвакуировали башню А, выведя оттуда 2 тыс. человек.
По предварительным данным, звонок поступил с территории Украины.
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