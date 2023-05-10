Автомобили барнаульцев попали под обстрел неизвестных

Барнаулец ехал по объездной дороге в сторону города около 9:00 утра, когда кто-то выстрелил из пневматического оружия и попал в автомобиль.
У машины высыпалось боковое стекло. Мужчина показал фотографии.
В то же время другой горожанин рассказал о похожем случае, произошедшем две недели назад на шоссе Ленточный бор.
Около 12:00 часов некто выстрелил в автомобиль и попал в боковое зеркало. От пули остался след. По словам второго пострадавшего, удар был очень сильным.
"Могли и в глаз попасть..." - резонно отмечает мужчина.
Как сообщили в полиции, по данному факту в УМВД Барнаула назначили проверку.
Ранее восьмиклассник из новосибирской школы выстрелил из пневматического пистолета в своего одноклассника.