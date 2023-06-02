Автомобиль загорелся на одной из улиц Барнаула.

Инцидент произошел на ул. Антона Петрова. Как рассказали в сообществе, пламя заметили днем 2 июня.
О причинах возгорания не сообщается.
Ранее в алтайском районе машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.
В Барнауле загорелась машина, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Инцидент произошел на ул. Антона Петрова. Как рассказали в сообществе, пламя заметили днем 2 июня.
О причинах возгорания не сообщается.
Ранее в алтайском районе машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.
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