2 июня
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Происшествия

Автомобиль загорелся на одной из улиц Барнаула

В Барнауле загорелась машина, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Автомобиль загорелся на одной из улиц Барнаула.
Автомобиль загорелся на одной из улиц Барнаула.
Telegram-канал "В курсе 22"

Инцидент произошел на ул. Антона Петрова. Как рассказали в сообществе, пламя заметили днем 2 июня.

О причинах возгорания не сообщается.

Ранее в алтайском районе машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.

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