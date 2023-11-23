Автомобиль врезался в табун лошадей в Сибири. Пострадали пять человек

Авария произошла в Хакасии. Пострадавших на автомобилях скорой помощи доставили в ближайшее медицинское учреждение.
ДТП случилось накануне вечером в Алтайском районе региона. Водитель иномарки врезался в табун лошадей, которые перебегали дорогу. После чего другая машина врезалась в первый автомобиль. Пострадали находившиеся в салонах иномарок.
О состоянии животных не сообщается.
Ранее водитель внедорожника сбил насмерть 14 лошадей. ЧП случилось в Оренбургской области.
Водителя авто с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставили в больницу. После оказания медпомощи отпустили.
Подробности произошедшего не сообщаются.