23 ноября
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Происшествия

Автомобиль врезался в табун лошадей в Сибири. Пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и табуна лошадей, сообщает "Интерфакс".

Лошади.
Лошади.
CC0

Авария произошла в Хакасии. Пострадавших на автомобилях скорой помощи доставили в ближайшее медицинское учреждение.

ДТП случилось накануне вечером в Алтайском районе региона. Водитель иномарки врезался в табун лошадей, которые перебегали дорогу. После чего другая машина врезалась в первый автомобиль. Пострадали находившиеся в салонах иномарок.

О состоянии животных не сообщается.

Ранее водитель внедорожника сбил насмерть 14 лошадей. ЧП случилось в Оренбургской области.

Водителя авто с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставили в больницу. После оказания медпомощи отпустили.

Подробности произошедшего не сообщаются.

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