Автомобиль скорой помощи сгорел в Алтайском крае

Основная версия возгорания — короткое замыкание. Но точную причину назовут после экспертизы.
Пожар тушили с помощью двух единиц спецтехники.
Пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняют.
В Каменском районе на трассе загорелась скорая помощь, сообщают "Каменские новости".
Основная версия возгорания — короткое замыкание. Но точную причину назовут после экспертизы.
Пожар тушили с помощью двух единиц спецтехники.
Пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняют.
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