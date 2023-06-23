25 июня
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Происшествия

Автомобиль семьи из Новосибирска сгорел в Алтайском крае

У новосибирцев, отдыхающих в Алтайском крае, сгорел дотла BMW X5. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Скриншот из видео.
Скриншот из видео.
Инцидент Барнаул

Семья из Новосибирска отдыхала у озера Ая.

Из-за короткого замыкания их автомобиль BMW X5 загорелся. Происшествие засняли на видео.

Пострадавших нет. Ремонту машина не подлежит.

Скриншот из видео.
Скриншот из видео.
Инцидент Барнаул
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