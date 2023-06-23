Автомобиль семьи из Новосибирска сгорел в Алтайском крае

Семья из Новосибирска отдыхала у озера Ая.
Из-за короткого замыкания их автомобиль BMW X5 загорелся. Происшествие засняли на видео.
Пострадавших нет. Ремонту машина не подлежит.
Скриншот из видео.
Инцидент Барнаул
У новосибирцев, отдыхающих в Алтайском крае, сгорел дотла BMW X5. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Семья из Новосибирска отдыхала у озера Ая.
Из-за короткого замыкания их автомобиль BMW X5 загорелся. Происшествие засняли на видео.
Пострадавших нет. Ремонту машина не подлежит.
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