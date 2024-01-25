Автобус влетел в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге. Кто виноват и кто пострадал — разбор altapress.ru

Накануне в Санкт-Петербурге произошла громкая авария: рейсовый автобус выехал на тротуар в Санкт-Петербурге и сбил нескольких человек. Известно, что есть пострадавшие пешеходы. Подробнее о произошедшем — в разборе altapress.ru .

Обстоятельства

Пассажирский автобус №152 выехал на тротуар и сбил как минимум пятерых пешеходов в Василеостровском районе Петербурга. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Судя по видео, автобус резко увеличил скорость на перекрестке, подскочил на трамвайных путях и свернул на улицу Беринга. На своем пути он сбил дорожные знаки и пешеходов, несколько метров проехав по тротуару. Некоторых людей доставали из-под автобуса с помощью автокрана.

Причина

По предварительным данным, в ДТП нет виновных. Авария произошла из-за того, что водитель не смог совладать с педалями. Причиной этому стала боль в ноге.

Автобус исправен и не имеет технических замечаний. Водитель был трезв, все его документы в норме. За несколько лет на нарушении ПДД попался всего лишь раз.

По мнению очевидцев водитель мог запаниковать.

Пострадавшие

Предварительно, пострадали пятеро человек, среди них — 16-летний подросток. Всех пострадавших госпитализировали.

Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Компенсация

Известно, что перевозчик сотрудничает со следствием.

Компания готова оказать помощь пострадавшим в стационаре до их полного выздоровления. Также ее представители подчеркнули, что помогут получить страховые выплаты.

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