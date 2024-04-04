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Происшествия

Автобус, который утонул на алтайской трассе, удалось достать с глубины

Напомним, что 29 марта рейсовый автобус утонул в талых водах на трассе Ключи - Барнаул. Его удалось достать из талых вод, сообщает «Катунь 24».

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Паводок на Алтае. 2024 год
«В КУРСЕ 22 | Барнаул»

Автобус сошел с дороги и потонул в талых водах. В результате водитель и восемь пассажиров были вынуждены перебраться на крышу. Людей эвакуировали и доставили на ближайший автовокзал.

Утром 4 апреля транспорт начали вытаскивать из воды. В спасательной операции принимали участие инструкторы Алтайского клуба дайвинга. Автобус залег на глубину порядка 2,5 м.

Дайверы закрепили тросы на автобусе и помогли его эвакуировать. Специалисты также отметили, что видимость в воде была очень плохая.

Спасатели автобуса выехали на место происшествия около двух часов ночи, а вернулись в Барнаул днем.

Ранее сообщались подробности происшествия.

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