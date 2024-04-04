Автобус, который утонул на алтайской трассе, удалось достать с глубины

Автобус сошел с дороги и потонул в талых водах. В результате водитель и восемь пассажиров были вынуждены перебраться на крышу. Людей эвакуировали и доставили на ближайший автовокзал.
Утром 4 апреля транспорт начали вытаскивать из воды. В спасательной операции принимали участие инструкторы Алтайского клуба дайвинга. Автобус залег на глубину порядка 2,5 м.
Дайверы закрепили тросы на автобусе и помогли его эвакуировать. Специалисты также отметили, что видимость в воде была очень плохая.
Спасатели автобуса выехали на место происшествия около двух часов ночи, а вернулись в Барнаул днем.
Ранее сообщались подробности происшествия.
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