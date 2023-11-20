Атомная подлодка с экипажем и ракетами Судного дня едва не утонула в Атлантике

Атомная подводная лодка типа с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня едва не утонула в Атлантике.

Субмарина принадлежит ВМС Великобритании.

Подлодка готовилась выйти на патрулирование. Но приборы, указывающие ее глубину, перестали работать, указывает Газета.Ru.

Командиры решили, что атомная субмарина находится на ровном месте, хотя она все еще погружалась.

Уже в "опасной зоне" инженеры подняли тревогу.

Подлодка не должна была находиться на такой глубине и могла погружаться дальше. Началось срочное расследование спецкомиссией произошедшего. Предварительно, из строя вышел глубиномер.

Ранее сообщилось о гибели экипажа китайской атомной подлодки.

Погибли 55 членов экипажа.

Отмечается, что официальной версии гибели подлодки пока что нет.

В секретном отчете британской разведке заявляют, что экипаж погиб и-за отказа кислородных систем. На ремонт и вскрытие субмарины ушло около шести часов. Людям просто не хватило кислорода.

При этом Китай отрицает факт происшествия с подводной лодкой.