Арестовано имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»

Судебные приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа», сообщает ТАСС .

Крупяной завод компании "Макфа" в Троицком районе в 2019 году.

Мера — для обеспечения иска Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний.

Приставы также потребовали все документы, заявил адвокат ответчиков Игорь Трунов, указывает RT.

Сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности за попытки забрать или предпринять любые иные действия в отношении арестованных объектов.

Между тем огромному концерну в числе прочих принадлежит крупяной завод в алтайском селе Троицкое.

Известно, что до запуска производства в Троицком районе «Макфа» не производила крупу, а занималась только ее фасовкой в Челябинской области.

Площадку выбрали за хорошее расположение: есть газ, приемлемое электроснабжение и удобная транспортная схема – к заводу ведут железнодорожные пути, рядом проходит Чуйский тракт.

В феврале 2024 года стало известно о планах «Макфы» расширить на 10 тыс. тонн элеваторные мощности на заводе. В это планировали вложить 500 млн рублей.

Что произошло

Генпрокуратура намерена обратить акции компании «Макфа» в доход государства. Бенефициары АО «Макфа» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, когда были представителями госвласти. Например, с 2000 по 2014 год Юревич успел побывать и депутатом Госдумы, и мэром Челябинска, и губернатором Челябинской области.

По версии проверки, партнеры по бизнесу и чиновники скрывали фактическое управление и владение группой, переписав свои проекты на родственников. Соответственно, доходы не декларировали.

Генпрокуратура пришла к выводу, что у активов компании – коррупционное происхождение.

На активы бизнесменов общей стоимостью 100 трлн рублей (так оценил их пристав) наложили арест. Генпрокуратура намерена обратить акции компании в доход государства.

В поле зрения правоохранителей бизнесмены попали еще в 2017 году. Тогда Михаила Юревича обвинили в получении взяток на 26 млн рублей, а Вадима Белоусова – на 3,4 млрд. Оба успели покинуть Россию и впоследствии были заочно арестованы.

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