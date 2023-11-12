Арестовали бывшего министра экономики Казахстана

Мера пресечения под стражей — два месяца.
Не уточняется, в чем именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника, указывает Газета.Ru.
УДО
Занимал министерский пост Республики Казахстан с мая по декабрь 2016 года.
В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по УДО.
Ранее в Казахстане предложили переименовать страну.
Инициаторы предлагают называть государство Казахской республикой.
Также Назарбаев предлагал изменить названия страны на Казак Елi (Казахская земля).